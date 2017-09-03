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Ağaç kütüğünün altında kalan kişi öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ağaç kütüğünün altında kalan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Acısu Mahallesi'nde Cengiz ve Haydar Köse kardeşler, bir süre önce yol çalışması nedeniyle kesilen...

Ağaç kütüğünün altında kalan kişi öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ağaç kütüğünün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Acısu Mahallesi'nde Cengiz ve Haydar Köse kardeşler, bir süre önce yol çalışması nedeniyle kesilen ağaç kütüklerini yola indirmeye çalıştı. Bu sırada ağaç kütüğünün kontrolünü kaybeden kardeşler, kütükle yuvarlandı.

Olayda ağır yaralanan kardeşler, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı.

Cengiz Köse (35), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haydar Köse ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'ne sevk edildi.



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