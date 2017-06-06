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Ağaçta asılı kalan yavru karga kurtarıldı

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, konduğu ağacın dalında ipin bacağına dolanması sonucu asılı kalan yavru karganın imdadına, itfaiye yetişti

Ağaçta asılı kalan yavru karga kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan yavru karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki toptancı hali girişindeki ceviz ağacında bir yavru karganın bacağına ip dolanması sonucu asılı kaldığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çıktıkları ağaçta bacağına dolanan ipi keserek kargayı kurtardı.

Uçamadığı anlaşılan karga veterinere götürüldü. Yapılan muayenesinde bacağının kırıldığı belirlenen yavru karga tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
AyvalıkBalıkesirKarga Kurtarma Operasyonu
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