Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu hüseyin akan Ercan Güler
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim

Ağaçta kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

- Anne kedinin, yavrusunun ağaçtan indirilme anlarını dikkatle izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu

Ağaçta kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

BOLU (AA) - Bolu'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, anne kedinin takibi eşliğinde itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Milli Egemenlik İlkokulu'nun bahçesinde bulunan çam ağacına çıkan yavru kedinin, aşağı inemediği bilgisini alan belediye itfaiye ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, kısa süren çalışmanın ardından yavru kediyi bulunduğu yerden aldı.

Bu sırada anne kedi, ekiplerin çalışmasını ağacın dibinde izledi, zaman zaman da itfaiye aracının çevresinde gezinerek bekledi.

Kurtarıldıktan sonra yere bırakılır bırakılmaz annesinin yanına koşan yavru kedi, önce bir aracın altına girdi, daha sonra da annesiyle bölgeden uzaklaştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anne KediBoluBolu Belediyesi İtfaiyeYavru Kedi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5