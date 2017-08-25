Ağaçta kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

BOLU (AA) - Bolu'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, anne kedinin takibi eşliğinde itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Milli Egemenlik İlkokulu'nun bahçesinde bulunan çam ağacına çıkan yavru kedinin, aşağı inemediği bilgisini alan belediye itfaiye ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, kısa süren çalışmanın ardından yavru kediyi bulunduğu yerden aldı.
Bu sırada anne kedi, ekiplerin çalışmasını ağacın dibinde izledi, zaman zaman da itfaiye aracının çevresinde gezinerek bekledi.
Kurtarıldıktan sonra yere bırakılır bırakılmaz annesinin yanına koşan yavru kedi, önce bir aracın altına girdi, daha sonra da annesiyle bölgeden uzaklaştı.