Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Erbaa Devlet Hastanesi bahçesinde çam ağacından kedi sesleri geldiğini duyan hastane personeli, ağacın tepesinde kedi yavrusunun mahsur kaldığını gördü
Kendi imkanları ile yavruyu kurtaramayan personel, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, yaklaşık 12 metre yükseklikte mahsur kalan kedi yavrusuna, kurumuş ağaç dalları nedeniyle güçlükle ulaştı.
Minik kedinin kurtarılmasının andından hastane personelinden biri "Çirkin" adını verdiği yavruya avucuyla su içirdi. Daha sonra süt verilen yavru hastane bahçesine salındı.