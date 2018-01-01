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Ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı

- DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri, Çankırı'da insanlardan ve çoban köpeklerinden korktuğu için bir ağaçta mahsur kalan vaşağı kurtardı - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Vaşak koruma altında olan ve nesli tehlike altında bulunan, ülkemizde nadir görülen türlerimizden birisidir. Vaşağı avlamak ve zarar vermenin cezası 7 bin liradır. Vatandaşlarımız bu nadir türümüze karşı daha duyarlı olmalılar"

Ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Çankırı'da insanlardan ve çoban köpeklerinden korktuğu için bir ağaçta mahsur kalan vaşağı kurtardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı'nın Korgun ilçesinde bir makarna fabrikasının bahçesindeki ağaçta vaşak gören vatandaşlar, durumu DKMP ekiplerine bildirdi.

Ekipler, bölgede bulunan çoban köpekleri ve insanlardan korktuğu için ağaca tırmandığı tahmin edilen vaşağı, uyuşturucu iğne kullanmadan, ağaç altına yiyecek koyarak indirmeyi başardı.

Bu sırada çeşitli aparat ve file ile yakalanan vaşak, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra, doğaya salındı.

- "Elimizden gelen özeni gösteriyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin zengin bir yaban hayatına sahip olduğunu hatırlattı. Bu zenginliği korumak için ellerinden gelen özeni gösterdiklerini vurgulayan Eroğlu, bu olayda da görüleceği gibi ekiplerin hemen vaşağa müdahale ettiğini, indirdikten sonra hayvanı beslediğini ve veteriner kontrolünden geçirdiğini kaydetti.

Sağlıklı olduğu anlaşılan vaşağın tabii ortamına tekrar bırakıldığını belirten Eroğlu, "Vaşağın bırakıldığı ortama besin takviyesi de yapıldı. Vaşak koruma altında olan ve nesli tehlike altında bulunan, ülkemizde nadir görülen türlerimizden birisidir. Vaşağı avlamak ve zarar vermenin cezası 7 bin liradır. Vatandaşlarımız bu nadir türümüze karşı daha duyarlı olmalılar." ifadesini kullandı.

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çankırıDKMPDoğa Koruma Ve Milli ParklarOrman Ve Su Işleri BakanlığıVaşak
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