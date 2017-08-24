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Ağaçtan düşen türkücü Birben'in omzu kırıldı

- Rize'de meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen türkücü Gökhan Birben'in omzu kırıldı

Ağaçtan düşen türkücü Birben'in omzu kırıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesindeki köyünde ağaçtan düşen türkücü Gökhan Birben'in çeşitli yerlerinden yaralandığı ve omzunun kırıldığı öğrenildi.

Arkadaşlarıyla birlikte Subaşı köyündeki babaevine gelen Birben, meyve toplamak için çıktığı karayemiş ağacından bastığı dalın kırılması sonucu düştü.

Birben'e ilk müdahaleyi beraberindeki doktor arkadaşı yaptı.

Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Birben'in çeşitli yerlerinden yaralandığı ve omzunun kırıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
RizeSanatçı Gökhan Birben
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