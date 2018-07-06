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Ağaoğlu'ndan "zorla getirme kararı" açıklaması

- Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu: - "Medyada çıkan haber üzerine bilgim oldu. Pazartesi günü konuyu araştırıp gerekeni yapacağım"

Ağaoğlu'ndan

İSTANBUL (AA) - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın yargılandığı davada hakkında verilen zorla getirme kararını medyadan öğrendiğini ve pazartesi günü konuyu araştırıp gereğini yapacağını belirtti.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, firari eski savcı Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada hakkında tanık olarak zorla getirme kararı çıkarılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ağaoğlu açıklamasında, daha önce aynı konuda Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık sıfatıyla ifade verdiğini aktararak, "İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ne bana ne de avukatlarıma davetiye gelmiştir. Medyada çıkan haber üzerine bilgim oldu. Pazartesi günü konuyu araştırıp gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Orhan Konak, Hüseyin Sipahi ve Ali Ağaoğlu ile ilgili zorla getirme kararı vermiş, bu kişiler hakkında daha önce verilen zorla getirme kararına rağmen tanıkları hazır etmeyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.


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