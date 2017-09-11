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Agat taşlı süs eşyaları festival için hazırlanıyor

- Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan gümüş ve agat taşı üreticileri "12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" için hazırlıklarına devam ediyor

Agat taşlı süs eşyaları festival için hazırlanıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan gümüş ve agat taşı üreticileri 12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çubuk'ta çıkarılan ve gümüşle işlenerek hazırlanan yüzük, kolye, küpe, broş, kol düğmesi, zarf açacağı, tespih gibi takı ve aksesuarlarda kullanılan agat taşları, 12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için hazırlanıyor.

İlçede bulunan atölyelerde işlenen agat taşları gümüşle buluşturularak çeşitli takı ve süs eşyalarına dönüştürülüyor. Gece gündüz demeden çalışan atölyeler, 14-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivale ürün yetiştirmeye çalışıyor.

Yaklaşık 8 yıldır Çubuk'ta agat taşını gümüşle işleyen ve bu güne kadar açılan kurslarda 60'ın üzerinde kursiyer yetiştiren sarraf Ahmet Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 kişilik ekibiyle gece gündüz festival için ürün yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Agat taşını gümüşle işleyerek, kadınlar için kolye, küpe, yüzük, broş gibi takılar haline getirdiklerini ifade eden Keser, erkekler için de kol düğmesi, yüzük, zarf açacağı ve tespih üretimi yaptıklarını kaydetti.

Festivale gelen insanların ürün almak için ilçelerine tekrar geldiklerini bu nedenle de en güzel ürünlerini festival için hazırladıklarını anlatan Keser, şöyle devam etti:

"Çubuk'ta yaklaşık 8 yıldır agat taşıyla ilgileniyoruz. Agat taşımızı hem kesiyoruz hem de gümüşle buluşturarak takı ve süs eşyalarına dönüştürüyoruz. Yaptığımız ürünleri hem yurt dışına hem de yurt içine satıyoruz. Bir de bunun yanına festival eklenince büyük bir yoğunluk oluştu. Talep festivalde çok daha fazla olduğu için ister istemez biz de insanlarımıza hizmet etmek için geceli gündüzlü işletmemizde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu güne kadar agat taşıyla ilgili aşağı yukarı 60-70 eleman yetiştirdik. Onların bir kısmı da festival için hazırlık yapıyorlar. Festivalimize gelenler hem turşumuzu hem agat taşımızdan yapılan ürünleri hem etimizi hem de diğer yöresel ürünlerimizi alıp gidiyorlar. Yaklaşık 2 aydır yaptığımız çalışma sonucu festival için 400 kolye, 600 tespih ve 350 adet de yüzük ancak hazırlayabildik. Ürünlerimiz gram ağırlığına göre 70 ile 170 lira arasında satışa sunuluyor."

İşlenen agat taşlarını gümüşle buluşturduğunu dile getiren sarraf Hüseyin Keser ise "Faydalı bir taş. Özellikle sağlık yönünden rahatlatıcı özellikleri olduğu için bu taşa değer veren ve dışarıdan gelen insanlar alıyor." dedi.


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