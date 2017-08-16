AGD'den öğrencilere barınma ve burs imkanı

ANKARA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD), 2017-2018 döneminde yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere barınma ve burs imkanı sunacak.

AGD'den yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca sağlanan yurt, burs ve kredi imkanından, kontenjan nedeniyle tüm öğrencilerin faydalanamadığı belirtildi.

Öğrencileri yeni bir sürecin beklediğine işaret edilen açıklamada, AGD Üniversite Komisyonunca yeni öğretim yılında "www.agduniversite.com" internet adresinden kayıt yaptıran öğrencilere, barınma ve burs imkanı sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, AGD'nin 81 il ve 900'e yakın ilçedeki temsilcilikleri aracılığıyla yaklaşık 180 üniversite ve yüksekokulda öğrencileri karşılayacağı kaydedildi.

AGD Genel Merkez Üniversite Komisyon Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, "Milletin başına dert açacak bir nesil değil, ümmetin geleceğini kurtaracak bir nesil yetiştirme çabasındayız." değerlendirmesinde bulundu.