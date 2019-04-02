Agenda'nın yeni sezon koleksiyonu bahar havasını gardıroplara taşıyor

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, özel markası Agenda'nın yeni sezon koleksiyonuyla hem gece hem gündüz göz alıcı bir stil sunarken, özellikle mezuniyetler için tasarımlarıyla bahar havasını da gardıroplara taşıyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, moda tutkunlarının trendlere kolayca ulaşabilmesini sağlayan Morhipo.com’un özel markalarından Agenda, yeni sezon koleksiyonlarıyla mezuniyetlerde, partilerde ve yaz davetlerinde iddialı, günlük giyimde de ışıltıyı ve farklı olmayı seven müşterileriyle buluşuyor.



Agenda’nın mezuniyet partilerinde öne çıkacak parçalardan oluşan koleksiyonuyla dikkati çeken ve şık bir stile ulaşmak mümkün oluyor.

Sezonun tüm trendlerini içeren modellerin bir arada kombinlenebileceği koleksiyonda, gece ve gündüz etkinliklerine özel tasarımlar da yer alıyor. Değişik renklerde payet eteklerden iddialı elbiselere, metalik görünümlü kumaşlardan sezonun favorisi pastel renklere kadar tüm ürünler moda tutkunlarını bekliyor.



Yeni sezonda romantikler de kat kat tül kumaşların kullanıldığı etek ve elbise modellerinin soft pastel renklerle birleştiği koleksiyonla baharı cıvıl cıvıl karşılıyor. Uçuşan volan detaylı şifon elbiselerin de yer aldığı koleksiyon, özellikle mezuniyetlerin ve yaz davetlerinin yıldız parçaları olacak.



Minimalist tarzı benimseyenler için de yeni sezonda mezuniyet stilini farklılaştıracak tasarımlar yer alıyor. Agenda, sezon trendleriyle aynı doğrultuda, yükselişteki saten modelleri ve romantik volanları da barındırıyor. Kurtarıcı küçük siyah elbiseler, klasik ve feminen modeller, uçuk renkleriyle genç seçimler Agenda koleksiyonunda bir araya geliyor.

