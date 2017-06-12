AGİT 2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Değerlendirme Konferansı

VİYANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından düzenlenen "2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Değerlendirme Konferansı" Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Avusturya Aile ve Gençlik Bakanı Sophie Karmasin, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yaptı.

"Cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilebilmesi, modern ve barışçıl toplumların en önemli özelliğidir." diyen Karmasin, "Ben böyle huzurlu ve adil bir dünyaya ulaşmak için mücadele veriyorum. Kadınlar elbette ki değişebilir yeter ki biz onların katkıda bulunmalarına izin verelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Karmasin, ekonomiden ekolojiye birçok alanda cinsiyet eşitliğinin önemini değinerek, yaşamın her alanında kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının doğru bir toplumun inşasına yardımcı olacağını söyledi.

Cinsiyet eşitliği perspektifini programlarına entegre etmeye çalışan AGİT'in çabalarına da değinen Karmasin, "Bu yaklaşımla cinsiyet eşitliği bir adım daha ileri taşınır ve kadınların sesleri daha fazla duyulur." diye konuştu.

Karmasin, "Dünya nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor, ancak erkeklerle aynı haklara sahip değiller ve birçok alanda dışlanarak sınırlandırılıyorlar. Kadınların hayata katılımı ve eşit haklara sahip olması güvenliğe ve istikrara önemli katkılar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Dairesi (ODIHR) Birinci Direktör Yardımcısı Katarzyna Gardapkhadze de cinsiyet eşitliğini, kadın haklarının desteklenmesi gerektiğini belirterek, "AGİT bölgesinde bulunan ülkelerinde kadınların siyasette, dinde ve hayatın her alanında aktif olmalarını desteklemeliyiz. Kadın hakları, demokrasi, insan hakları, refah ve istikrar açısından son derece önemlidir. Bundan ödün verilmesine izin vermemeliyiz." şeklinde konuştu.

AGİT'in 2004 yılında başlattığı, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eylem planının uygulama sonuçların değerlendirileceği konferansta, iki yıl önce yapılan değerlendirme konferansında sunulan önerilerin de gözden geçirilmesi bekleniyor. Çok sayıda akademisyen ve uzmanın katılacağı program, iki gün sürecek.