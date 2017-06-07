AGİT Dönem Başkanı Kurz Ukrayna’da

KİEV (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Ukrayna’nın doğusundaki AGİT gözlemci sayısını artırma kararı aldıklarını söyledi.
Kurz, resmi ziyaret için geldiği Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile görüştü.
Kurz, düzenlenen ortak basın toplantısında, Donbas’ta AGİT’in gözlem çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Donbas’ta görev yapan AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu çalışanlarının sayısının arttırılacağını bildiren Kurz, “AGİT Özel Gözlem Misyonunu genişletmeyi düşündük ve gözlemci sayısının 700’den bin kişiye yükseltilmesi kararı aldık.” dedi.
Ayrıca Kurz, gözlemcilerin gece çalışması için de gerekli teknik cihaz desteği sağlamayı düşündüklerini dile getirdi.