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"AGİT Minsk Grubu, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkarılmasını temin etmeli"

- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacıyev: - "AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerden, BMGK kararlarının uygulanmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilk olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkarılmasının temin edilmesi beklentisi içerisindeyiz"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanı ülkeler olan ABD, Rusya ve Fransa'dan BMGK kararlarının uygulanmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilk olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkarılmasının temin edilmesi beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.

Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan dış politikasında 2017'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar ve Dağlık Karabağ sorununa değinen Hacıyev, Ermenistan'ın uzlaşmaz tutumu nedeniyle sorunun çözülemediğini belirterek, "Ermenistan'ın saldırganlığı ve topraklarımızı işgal altında tutması Azerbaycan'ın güvenliği için başlıca tehdit olarak kalıyor." dedi.

Erivan yönetiminin 2017 yılında da provokasyonlarını sürdürdüğünü söyleyen Hacıyev, 4 Temmuz'da Ermenistan ordusunun ateşi sonucu cephe hattına yakın bölgede biri çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Azerbaycan olarak sorunun çözümü için çabaları devam ettireceklerini vurgulayan Hacıyev, "BMGK'nın ilgili kararları siyasi çözüm sürecinin yasal altyapısını oluşturuyor. Kararlarda Azerbaycan topraklarının işgal edilmesi kınanmış, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü teyit edilmiş, işgalci güçlerden derhal işgale son vermeleri talep edilmiştir. BMGK kararlarında süre kısıtlaması yoktur ve uygulanana kadar geçerlidir. AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı ülkelerden, BMGK kararlarının uygulanmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilk olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkarılmasının temin edilmesi beklentisi içerisindeyiz." dedi.

- "Üçlü mekanizmalar ilişkilerin yeni aşamaya geçmesine ivme kazandırdı"

Ermenistan dışında diğer bölge ülkeleriyle olan ilişkilerin geliştiğini bildiren Hacıyev, şunları kaydetti:

"Kardeş Türkiye, Rusya, İran ve Gürcistan'la ilişkilerimizin geliştirilmesinde ciddi başarılar elde edildi. Yıl içerisinde Bakü'de Azerbaycan-Türkiye-Türkmenistan, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye, Azerbaycan-Türkiye-Pakistan ve Azerbaycan-Türkiye-İran üçlü dışişleri bakanları toplantıları gerçekleştirildi. Üçlü mekanizmalar, ikili ilişkilerin güçlü şekilde gelişmesine ve yeni aşamaya geçmesine ivme kazandırdı."












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Anahtar Kelimeler:
AGİT MİNSK GrubuAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Hikmet HacıyevErmenistan
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