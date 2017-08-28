AGİT'ten ABD'ye basın özgürlüğü çağrısı

VİYANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, ABD Başkanı Donald Trump'ın basına ilişkin sözlerinin derin kaygıya neden olduğunu belirterek, "ABD yönetimini medyaya bu tür saldırılar yapmaktan kaçınmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir'in yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde, 22 Ağustos'ta yapılan bir mitingde, Trump'ın medyayı "yalan, çarpık, dürüst olmayan ve kurgu haber" yapmakla suçladığı hatırlatılarak, ABD yönetimine, medyaya saldırmaktan kaçınma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada Desir, "ABD yönetimini, medyaya bu tür saldırılar yapmaktan kaçınmaya çağırıyorum. Başkan Trump'ın ifadeleri çok sorunlu. Her demokratik ülkede olduğu gibi medya, hükümetlerin sorgulanması ve toplumdaki farklı görüşlerin dillendirilebilmesi için çok önemli rol oynar." değerlendirmesinde bulundu.

Desir açıklamada, Trump'ın medyayı "halkın düşmanı" olarak nitelendiren sözlerinin, gazetecilerin toplumdaki itibarını zayıflatmasının yanı sıra medya mensuplarını olası saldırı ve tacizler karşısında savunmasız bırakabileceğini vurguladı.

Ayrıca Desir, ifade ve basın özgürlüğünün savunulmasında küresel aktörlerden biri olan ABD'nin uzun süredir devam eden tutumu göz önüne alındığında, bu ifadelerin özellikle endişe verici olduğunu kaydetti.