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Ağız ve diş sağlığı hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik

- Değiştirilen yönetmelik hükümlerine göre, tabipler ve diş hekimleri, ayrı muayene odası bulunması kaydıyla aynı dairede muayenehane faaliyeti gösterebilecek

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Ağız ve diş sağlığı hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, tabipler tabi oldukları yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları ve ayrı muayene odası bulunması kaydıyla diş hekimleriyle aynı dairede muayenehane faaliyeti gösterebilecek.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her diş hekimi için gerekli şartlarda ayrı muayene odası bulunması kaydıyla aynı dairede birden fazla diş hekimi muayenehane faaliyeti gösterebilecek. Bu durumda her bir diş hekimi için ayrı ruhsatname düzenlenecek.

Tabipler tabi oldukları yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları ve ayrı muayene odası bulunması kaydıyla diş hekimleriyle aynı dairede muayenehane faaliyeti gösterebilecek. Bu durumda diş hekimi ve tabip için kendi mevzuatlarına göre ayrı ayrı ruhsatname gerekecek.

A tipi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin (ADSM) açılmasında tabipler de ortaklık içinde yer alabilecek. A tipi ADSM, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı veya en az yüzde 51 hissesi diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilecek.

Polikliniklerde ise ölüm veya başka sebeple tek diş hekimi kalması halinde, 3 ay içinde diş hekimi ortak bulunamazsa poliklinik faaliyetine son verilecek veya poliklinik muayenehaneye çevrilecek.

Öte yandan, Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile de sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan hasta iletişim birimleri, en geç bir ay içerisinde hasta hakları birimine dönüştürülecek.

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