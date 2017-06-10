Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya otomotiv
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Ağrı Dağı eteklerinde renk cümbüşü

- Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 136 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın etekleri, yaz mevsiminin gelmesiyle oluşan renk cümbüşüyle görsel bir şölen sunuyor

Ağrı Dağı eteklerinde renk cümbüşü

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 136 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde, yaz mevsiminin gelmesiyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Yılın 8 ayında kış mevsimi şartları yaşanan Ağrı Dağı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte farklı renkte açan çiçeklerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, kendisi kadar çevresindeki büyüleyici atmosferle de ilgi odağı haline geliyor.

Ağrı Dağı'nın zirvesi, pembe ve mor ağırlıklı dağ çiçekleriyle kartpostallık manzara oluştururken, fotoğraf ve doğa tutkunlarını cezbediyor.





İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı EtekleriPamuk GeçidiYazın Habercisi Dağ çiçekleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5