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Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da eğitime kar engeli

AĞRI (AA) - Ağrı, Iğdır ve Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt...

Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da eğitime kar engeli

AĞRI (AA) - Ağrı, Iğdır ve Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiğini açıkladı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

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