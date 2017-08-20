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Ağrı Valiliğinden açıklama:

- "(Ağrı Devlet Hastanesinde skandal görüntüler başlıklı haber) Hastanın bayılması ve acil servise sağlık personeli eşliğinde nakli 4 dakika içinde gerçekleşmiştir. İddia edildiği gibi hastanın saatlerce beklemesi ve müdahale edilmemesi söz konusu değildir"

Ağrı Valiliğinden açıklama:

AĞRI (AA) - Ağrı Valiliğince, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ağrı Devlet Hastanesinde skandal görüntüler" başlıklı habere ilişkin, "Hastanın bayılması ve acil servise sağlık personeli eşliğinde nakli 4 dakika içinde gerçekleşmiştir. İddia edildiği gibi hastanın saatlerce beklemesi ve müdahale edilmemesi söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, yakınları tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne getirilen hastanın koridorda uzun bir süre yerde müdahale edilmeyi beklediği ve bu nedenle hastane çalışanlarının vatandaşların tepkisini çektiği iddiasıyla hazırlanan haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Ağrı Devlet Hastanesinin güvenlik kamerası kayıtları incelediğinde, hastanın 17 Ağustos'ta 09.37'de poliklinikten çıktıktan sonra fenalaşarak bayıldığının görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde de görüldüğü üzere, fenalaşmasının ilk anından itibaren hastanın sol tarafında ortopedi ve travmatoloji hekiminin refakat ettiği ve hastanın şuurunu anlamaya yönelik ilk muayenesini yaptığı, 09.39'da diğer sağlık personellerinin geldiği ve 09.41'de getirilen sedyeye alınarak acil serviste tansiyon düşüklüğü tanısına yönelik tedavisinin yapılarak taburcu edildiği tespit edilmiştir. Hastanın bayılması ve acil servise sağlık personeli eşliğinde nakli 4 dakika içinde gerçekleşmiştir. İddia edildiği gibi hastanın saatlerce beklemesi ve müdahale edilmemesi söz konusu değildir."


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