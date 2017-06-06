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Ağrı ve İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Ağrı ve İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Ağrı ve İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

AĞRI (AA) - Ağrı ve İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten, terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ile İzmir'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, sağlık memuru ve esnafında bulunduğu S.Y, M.B, E.Y, G.K, C.A, İ.A. ve V.Ş. yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda 2 pompalı tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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AğrıIzmirKCKPkkTerör OperasyonuTürkiye
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