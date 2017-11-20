Ağrı'da 294 kaçak göçmen yakalandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da yasal olmayan yollarla yurda giren 294 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir otobüs ile kamyonu durdurdu.

Ekiplerce yapılan aramada otobüste 136, kamyonun kasasında da 158 kişi olmak üzere Afganistan ve Pakistan uyruklu 294 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlendi.

Olaya ilişkin yakalanan otobüs sürücüsü ile İran uyruklu kamyon sürücüsü, çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs ile kamyona, polislerce el konuldu.