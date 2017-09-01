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Ağrı'da 4 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4 yıldır aranan cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesinde 2013 yılında bir kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdüğü ve olayın...

Ağrı'da 4 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4 yıldır aranan cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesinde 2013 yılında bir kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdüğü ve olayın ardından kaçtığı iddia edilen A.Ç'nin saklandığı ev, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda A.Ç. gözaltına alındı.

A.Ç'nin cinayet suçu dışında, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından arandığı öğrenildi.

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