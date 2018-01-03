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Ağrı'da asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı

- Doğubayazıt ilçesinde düştüğü 3 metrelik asansör boşluğundan itfaiye ekiplerince kurtarılan köpek koruma altına alındı

Ağrı'da asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir inşaatın asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Çiftepınar Mahallesi'ndeki bir inşaatın asansör boşluğundan sesler geldiğini duyan inşaat işçileri, durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İtfaiye görevlileri, olay yerinde yaptıkları incelemede, inşaatın 3 metrelik asansör boşluğuna sahipsiz bir köpeğin düştüğünü tespit etti.

Halat ve merdiven yardımıyla asansör boşluğuna inen görevliler, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Bitkin olduğu gözlenen köpeğe, vatandaşlar su ve ekmek vererek ilgi gösterdi.

Köpek daha sonra zabıta ekiplerince koruma altına alınarak Doğubayazıt Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Süleyman Erşik, inşaatın mermer işlerini yaptığını belirterek "Sabah malzemelerimi almaya geldiğimde asansör boşluğundan sesler geldiğini duydum. Baktığımda asansör boşluğunda bir köpeğin bitkin vaziyette olduğunu gördüm ve durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdim." dedi.

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