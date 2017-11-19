Ağrı'da cinayet ve yaralama

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Suriyeli ailenin yaşadığı eve akraba oldukları belirtilen kişiler tarafından açılan ateş sonucu bir çocuk öldü, 2 kişi de yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki evde oturan Suriyeli Abbas ailesinin bireyleri, kendilerini ziyaret eden akrabaları ile yemek yedi. Daha sonra ailenin fertleri ile ziyaretçi 4 kişi arasında belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evden çıkan ziyaretçiler, binaya ateş açtı. Olayda evde bulunan Nermin (3), Faruk (20) ve Mustafa Abbas (25) yaralandı.

Ambulans ile Ağrı Devlet Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nermin Abbas kurtarılamadı. Faruk ve Mustafa Abbas ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Zanlılardan Y.S'yi gözaltına alan polis, kaçan diğer 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.