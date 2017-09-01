Ağrı'da elektrik trafoları çalındı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde köylere enerji sağlayan 4 adet trafoyu çaldığı iddia edilen bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Goncalı ve Haydaroğlu köylerinde enerji sağlayan nakil hattına ait 4 adet elektrik trafolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip ve istihbarat çalışmaları sonrası trafo hırsızlığı yaptığı belirlenen kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen 4 trafo Ağrı Aras Elektrik Dağıtım görevlilerine teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.