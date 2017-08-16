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Ağrı'da hırsızlık operasyonu

- 14 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 16 şüpheli yakalandı

Ağrı'da hırsızlık operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'da, 14 hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen 16 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir ayda gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma yaptı.

Çalışmalar sonucu, 14 hırsızlığa karıştıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, otomobilden, işyerinden ve çeşitli kurumlardan yaptıkları hırsızlıkların yanı sıra mazot hırsızlığı ve yankesicilik olaylarına da karıştıkları belirtildi.

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AğrıHırsızlık Olayı
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