Ağrı'da kaçakçılık operasyonları

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyon ve aramalarda 30 av tüfeği, 1 tabanca, 438 gram eroin ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Doğubayazıt'ta bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler burada yaptıkları aramada, 438 gram eroin, tüfek, tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçede 5 farklı adres ile bir araçta yaptıkları aramada da gümrük kaçağı 17 bin 70 litre kaçak mazot ve 15 bin 640 paket sigara yakaladı.

Patnos ilçesinde faaliyet gösteren bir av bayisinde yapılan aramada bulunan ve faturası ibraz edilemeyen 29 adet av tüfeği ile 150 mermiye el konuldu.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı, 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.