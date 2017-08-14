Ağrı'da kaçakçılık operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'da, sigara, çay ve akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında son 10 günde, 102 bin 508 paket kaçak sigara, 10 ton 200 kilogram kaçak çay ve 14 bin 75 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği anlatılan açıklamada, olaylara ilişkin 2 kişinin tutuklandığı, 20 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı aktarıldı.

Açılamada, kentte, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle de mücadele edildiği belirtilerek, bu çerçevede yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kişinin İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere koruma altına alındığı kaydedildi.