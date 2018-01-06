Ağrı'da kadın doktora şiddet iddiası

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir kadın doktora şiddet uyguladığı iddia edilen hasta yakını gözaltına alındı.

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Ece Gökyayla, başka bir doktorun muayene ettiği hastayı kendisine muayene olmak istemesi üzerine doktoruna yönlendirince bu hastanın yakını F.Ç'nin fiziki ve sözlü saldırısına uğradığını iddia ederek polise şikayet etti.

Zanlı F.Ç. şikayeti değerlendirip hastaneye gelen polislerce yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.