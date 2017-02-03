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Ağrı'da kanser hastası için kurtarma seferberliği

- Ağrı'da, köyünün yolları kapalı bulunan bir kanser hastası için ekipler seferber oldu

Ağrı'da kanser hastası için kurtarma seferberliği

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kanser hastası Tahir Sökmen'in kar altında kalan evinin bulunduğu yol yaklaşık 3 saatlik bir çalışmayla açılarak hastaya ulaşıldı.

İlçeye bağlı, yolları kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Somkaya köyünde yaşayan ve yemek borusu kanseri olduğu için kemoterapi gören Sökmen (25), durumu ilçeye bildirdi.

İlçe Özel İdaresi ekipleri 2 bin 400 rakımlı köyün 2 kilometrelik yolunu kepçe ve vatandaşların yardımıyla 3 saatlik bir çalışma sonucu açtı.

Köye ulaşan ekipleri karşılayan köy muhtarı Ahmet Sökmenci, ekiplere teşekkür etti.

Kaymakama duacı olduğunu belirten Sökmenci, "Tahir'in kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduk. Geç vakit olmasına rağmen bizleri kırmayıp hastamız için köyümüze gelen ekiplere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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AğrıDoğubayazıtKanser Hastası TahirKar Yağışı Ve TipiKurtarma Operasyonu
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