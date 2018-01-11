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Ağrı'da kar ve tipi

- Kent merkezi ve Hamur ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

Ağrı'da kar ve tipi

AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde akşam başlayan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağış dolayısıyla yayalar kaldırım ve yollarda ilerlemekte güçlük yaşarken, belediye ekipleri de kent merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Hamur ilçesinde de kar yağışı ve tipi gün boyu etkili oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, Ağrı-Van karayolu üzerinde bulunan ilçede ulaşımda aksama olmaması için çalışma yapıyor.

Kar yağışı sonrası yollarda tuzlama işlemi gerçekleştiren ekipler, kar kütlelerini temizledi.

Hamur İl Özel İdaresi Müdürü Kerem Polat, yaptığı açıklamada, vatandaşların rahat edebilmesi için ara vermeden görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Vatandaşlardan Sefa Yürük de soğuk hava nedeniyle zorlandıklarını belirterek, "Doğuda kış çok çetin geçiyor. Bu yıl kar yok ama soğuk hava etkisini gösteriyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AğrıHamurKar Yağışı
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