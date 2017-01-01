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Ağrı'da nöbet tutan polisler yılbaşında unutulmadı

- Patnos Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde aralarında vatandaş ve çocuklarında bulunduğu grup, nöbet tutan polislere çay, poğaça, kek ikram ederek yeni yıla birlikte girdiler

Ağrı'da nöbet tutan polisler yılbaşında unutulmadı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde aralarında vatandaş ve çocuklarında bulunduğu grup, nöbet tutan polislere çay, poğaça, kek ikram ederek yeni yıla birlikte girdiler.

Ağrı-Patnos arasında asayiş uygulamasında görevli polisler, çocuklar ve cemiyet üyeleri tarafından nöbet başında unutulmadı.

Programa, uygulama esnasında durdurulan araç sürücüleri de eşlik etti.

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, yaptığı açıklamada, kendilerinin huzur ve güvenliği için gecenin bu saatinde nöbet tutan polis kardeşlerini unutmadıklarını göstermek ve onları bu soğuk geceden korumak için çay, poğaça ve kek ikramında bulunduklarını kaydetti.

Uygulamada durdurulan araç sürücülerine de ikramda bulunan gazeteciler, şoförlere sıcak çay, kek ve poğaça ikram etti.

Tır sürücüsü Emre Yılmaz, yapılan ikramlardan memnun olduğunu belirterek, "Bizim birbirimize olan bu güvenimiz sayesinde kimse ülkemizin belini kıramayacaktır. Patnoslu gazetecilerin yılbaşında evlerinden çıkarak nöbetteki polislere çay ve yiyecek ikram etmesi beni duygulandırdı. Emeği geçen gazeteci arkadaşlara teşekkür eder, nöbetteki polis kardeşlerimize de kolaylıklar dilerim." dedi.

Yapılan ikramların ardından yılbaşına polis ve gazeteciler birlikte girdiler.

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