Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Ağrı'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yaşar Gültekin idaresindeki plakası tespit edilemeyen otomobil, Patnos-Ağrı Karayolunun 12. kilometresi Bintosun köyü...

Ağrı'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Gültekin idaresindeki plakası tespit edilemeyen otomobil, Patnos-Ağrı Karayolunun 12. kilometresi Bintosun köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yaşar Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti, Muhammed Cemil Gültekin ile İshak Gültekin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AğrıPatnosTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5