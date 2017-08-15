Ağrı'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Gültekin idaresindeki plakası tespit edilemeyen otomobil, Patnos-Ağrı Karayolunun 12. kilometresi Bintosun köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Yaşar Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti, Muhammed Cemil Gültekin ile İshak Gültekin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.