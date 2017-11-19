Ağrı'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çağlıyan Kale idaresindeki 16 UBV 32 plakalı otomobil, Erzurum Caddesi üzerinde İbrahim Oğuz'un kullandığı 34 UV 4663 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildiği kazada, hafif ticari araç da yan yattı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Kaya ve Nazlı Kale yaralandı.
Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.