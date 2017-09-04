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Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 9 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.Nihat Yiğit (41) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Ağrı-İran Karayolu'nun Doğubayazıt çıkışında,...

Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 9 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Nihat Yiğit (41) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Ağrı-İran Karayolu'nun Doğubayazıt çıkışında, İran uyruklu Mahmoud Sheykhibalkanlou'nun (34) kullandığı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Nihat Yiğit ile aynı araçta bulunan Muhammet (11), Berzan (15), Hicran (9), Berat (7), Miran Serhat (5) ve Süreyya Yiğit (32) ile traktör sürücüsü Mahmoud Sheykhibalkanlou ve traktörde yolculuk eden Hüseyin Timur (66) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kasra Muhtar, "Yaralılar hastanemize ulaştırıldığı anda acil servisimizde gerekli müdahaleleri yaptık. Şu an durumları iyi." dedi.

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