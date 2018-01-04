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Ağrı'da özel güvenlik eğitimi

- İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje çerçevesinde, polis başmüfettişleri Ağrı'daki özel güvenlik görevlilerine eğitim vermeye başladı

Ağrı'da özel güvenlik eğitimi

AĞRI (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda başlatılan proje kapsamında Ağrı'da özel güvenlik görevlileri eğitime alındı.

Bakan Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığının koordinasyonunda, güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, Ağrı'daki Kültür ve Kongre Merkezi'nde özel güvenlik görevlilerine eğitim verilmeye başlandı.

Polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürleri Sezai Bağcı ile Abdullah Çevik, açılış konuşmalarının ardından özel güvenlik görevlilerine "Etkili İletişim" konusunda eğitim verdi.

Katılımcılara "Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi", "Genel Kollukla İlişkiler", "Özel Güvenlik Hukuku", "Güvenlik Tedbirleri", "AFAD Bilinçlendirme" konularında verilecek eğitimler 3 gün sürecek.

Program, Bağcı ve Çevik'in açılış konuşmaları sonrası basına kapalı sürdü.

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AğrıEğitimÖzel Güvenlik
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