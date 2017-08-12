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Ağrı'da sahte altın operasyonu

- Olayla ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da sahte altın operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir araçta yapılan aramada 301 adet sahte altın ele geçirildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelendikleri bir aracı ilçe merkezinde durdurulduğu belirtildi.

Araç içerisinde yapılan aramada 301 adet sahte altının ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, "Sahte altınlarla ilgili yapılan araştırmalarda, araç sürücüsü F.S. ile Y.K. ve V.Y. isimli 3 şüphelinin, Patnos ilçesinde ikamet eden A.K. ve İ.Y. isimli şahıslardan 135 bin lirasını aldığı ve araçta bulunan sahte altınları teslim etmek üzere müştekilerin ikametine gittikleri anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, olayla ilgili şüpheli 3 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise biri ruhsatlı olmak üzere, 2 adet tabanca ve bu silahlara ait mermilerin ele geçirildiği aktarıldı.

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