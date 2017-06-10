Ağrı'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Musa Işın, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret ederek, "İninizden çıkamayacaksınız, orası size mezar olacak. Tendürek'te, Çemçe'de, Ağrı Dağı'nda, Kato'da mezar oldu. Bundan sonra Türkiye'nin her tarafı sizin için mezardır. Bu fırsatı bu millet size vermeyecektir." dedi.

Vali Işın, Eleşkirt Kaymakamlığınca şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin ülkede yaşayan her bir vatandaş için ayrı yeri olduğunu söyledi.

Onların kıymetini takdir etmenin mümkün olmadığını belirten Işın, "Onlar paha biçilmez değerdedirler. Kendi mukaddes varlıklarını bu vatana şehit olarak vermiş bu değerli kardeşlerimiz başımızın tacıdır. Biz devlet olarak şehit ve gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayız." diye konuştu.

Işın, terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz terör örgütlerine, PKK'ya hiçbir zaman pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Bu çapulcu eşkıya sürüsüne hiçbir zaman meydanı boş bırakmayacağız. Bu aziz mübarek günlerde dahi askerlerimizi şehit ediyorlar. Siz Kürt olamazsınız. Çünkü Kürtler dindar, merhametli ve samimidir. Devletine asla ihanet etmezler. Siz eşkıyasınız, haydutsunuz. Aslında size isim bulmak zordur. Sizi ancak cehennem paklar. İninizden çıkamayacaksınız, orası size mezar olacak. Tendürek'te, Çemçe'de, Ağrı Dağı'nda, Kato'da mezar oldu. Bundan sonra Türkiye'nin her tarafı sizin için mezardır. Bu fırsatı bu millet size vermeyecektir. Kürtler artık sizin ne mal olduğunuzu anlamıştır. Kürtler sizin dinsiz, namussuz, hain ve Kürtleri temsil etmediğinizi biliyor. Bu toprakların mahsulü olmadığınızı biliyor. Sizin taşeron olarak kullanıldığınızı biliyor. Bu millet artık hiçbir terör örgütüne pirim vermiyor ve hepsini reddediyor."

Vali Işın, programın ardından şehit yakınları ve gazilerle çay içerek sorunlarını dinledi.

Programa, Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, İlçe Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, AK Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Aytekin Arslan, bazı belde belediye başkanları ile davetliler katıldı.







