Ağrı'da sera domatesi bölgenin lezzeti oldu

AĞRI (AA) - CEMİL KARİP - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklarla ısıtılan seralarda üretilen domatesler, Doğu Anadolu Bölgesi'nin damak tadı haline geldi.

Bölgede bulunan ve yaklaşık 200 derece ısıya kadar ulaşabilen jeotermal kaynaklardan getirilen suyla ısıtılan seralarda üretilen Diyadin domatesi, bölgenin ekonomisine katkı sağlarken yöre halkının da vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tüm illerine gönderilen domatesler, bir yandan bölgenin markası haline gelirken, üretimden manavlarda satışına kadar bölgedeki birçok vatandaşa da gelir kapısı oluşturuyor.

Yaklaşık 40 dönümlük bir arazi üzerinde kurulan seralarda bölgenin ilk jeotermal kaynaklı tarım ürünü olarak yetiştirilen ve başarı elde edilen Diyadin domatesi, lezzetiyle bölgede sıklıkla tercih edilen ürünler arasında.

Diyadin Jeotermal Tarım Üretim Müdürü Aynur Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulan işletmenin özellikle bölge halkı için istihdam sağladığını söyledi.

Yörenin jeotermal kaynaklarından dolayı bu tür üretimlere elverişli olduğunu belirten Kaçmaz, "Özellikle domates sıcaklık isteyen bir sebzedir. 12 derecenin altına düşmemesi gerekir, düşerse üretim elde edemeyiz. Sıcak suyun olması ihtiyacımızı yeterince karşılıyor. Bu Doğu Anadolu için çok büyük bir avantaj." dedi.

Domatesin lezzetinin dikkat çekici olduğunu dile getiren Kaçmaz, "Tüm ürünlerimiz iyi tarım uygulamasına uygun. Yöre halkının tamamı bu durumdan memnun. Yoğun talep ediliyor, şu an alanımız yeterince büyük olmadığı için yurt dışına satış yapamıyoruz. İleriki dönemlerde alan büyütülürse yurt dışına da gönderme imkanımız olacak. Yurt dışından talepler alıyoruz ama çevrenin taleplerinden ötürü yurt dışına yetiştiremiyoruz." diye konuştu.

- Jeotermal kaynaklar Ağrı için büyük avantaj

Özellikle bölgede etkili olan kış şartları altında domates üretiminin gerçekleşmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten Kaçmaz, şunları söyledi:

"Ağrı gerçekten soğuk, jeotermalin olması, 60 ve 80 dereceye çıkan su kaynağı ile eksi 35 ve 40 dereceyi bulan havalarda dahi seranın iç sıcaklığı 18 derecenin altına düşürmüyor. Bölgede de pek hava kapalı gitmiyor, sürekli güneş var. Bitki de hem sıcaklık hem de güneşi görünce çok güzel bir verim elde edebiliyoruz. Jeotermalin bu konuda önemi çok çok büyük. Umarım daha da büyür ve yöre halkı daha da faydalanır."

- "Bölgenin lezzeti haline gelmiş durumda"

Kent merkezinde kabzımallık yapan Fuat Kaya da müşterilerin genellikle Diyadin domatesine ilgi gösterdiğini, her gün yüzlerce kilo ürünü il içi ve çevre illere gönderdiklerini belirtti. Kaya, şöyle konuştu:

"Diyadin'de üretilen domatesler yörede yoğun ilgi görüyor. Oradan getirdiğimiz domatesi Ağrı ve ilçelerinin yanı sıra komşu illere de gönderiyoruz. Müşterimiz olan manavlar özellikle Diyadin domatesini soruyor, bu domatesten talep ediyorlar. Bazen günler öncesinden sipariş alıp iş yerimizde bekletiyoruz. Gerçekten de bölgenin lezzeti haline gelmiş durumda. Böylesine bir lezzete sahip çıkmak gerekiyor."