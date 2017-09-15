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Ağrı'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

- Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 143 tarihi eser ele geçirildi

Ağrı'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 143 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimizce yapılan çalışmalar kapsamında, Sağlıksuyu köyünde tarihi eser bulunduğu ve satılmak istendiği bilgisi üzerine şüphelilere yönelik 14 Temmuz'da 4 ayrı noktada arama yapılmıştır. Arama neticesinde 1 adet vazo, 1 adet çömlek, 1 adet hayvan figürlü taş heykelcik, 9 adet sikke, 3 adet metal küpe, 3 adet yüzük, 40 adet taş boncuk, 85 adet cam boncuk olmak üzere 143 parça malzeme ele geçirilmiştir."

Açıklamada, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine tarihi eserlere el konulduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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AğrıDoğubayazıtTarihi Eser
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