Ağrı'da tarihi eser operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir evde yapılan aramada Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 205 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen ev sahibi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Patnos Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalçınkaya köyünde yaşayan T.C’nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 205 tarihi eser ile tarihi eser aramada kullanılan 2 adet dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.C. hakkında, "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen T.C. tutuklandı.