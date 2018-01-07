Ağrı'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Doğubayazıt'tan Gürbulak Sınır Kapısı yönüne giden Ahmet Kıymaz (63) yönetimindeki 04 D 1178 plakalı otomobil, Ağrı-İran karayolunun Ağrı İl Özel İdaresi Tır Parkı yakınlarında, yol kenarında park halinde bulunan Yetkin K'nin (63) kullandığı 27 YN 625 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobilde sıkışan Kıymaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK), 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan Kıymaz'ın cesedi, Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince ifadesi alınan tır şoförü, daha sonra serbest bırakıldı.