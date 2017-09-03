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Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 9 yaralı

- Köpeğe çarpmamak için manevra yaparken devrilen araçta 2 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı

Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 9 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs uçuruma devrildi, araçta bulunan 2 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serhat Bakırçay yönetimindeki 34 BB 3729 plakalı minibüs, Diyadin Sanayi Sitesi yakınlarında, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken, uçuruma devrildi.

Kazada 4 aylık Ahmet Yasin Bakırçay ile 3 yaşındaki Belinay Bakırçay olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Serhat Bakırçay ile ayı aileden 8 kişi Ağrı ve Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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