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Ağrı'da trafik kazası: 2 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edibe Güven idaresindeki 03 L 0489 plakalı otomobil, Ağrı istikametinde seyrederken Burnubulak köyü girişinde bariyerlere çarparak devrildi.Kazada,...

Ağrı'da trafik kazası: 2 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edibe Güven idaresindeki 03 L 0489 plakalı otomobil, Ağrı istikametinde seyrederken Burnubulak köyü girişinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Güven ve Ebru Bakır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Güven ve Bakır, 112 Acil Servis ekibince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Güven ve Bakır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güven ve Bakır'ın, Patnos'ta Aktepe YBO'da öğretmen oldukları, hafta sonu tatili için Ağrı'ya gittikleri öğrenildi.

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AğrıPatnosTrafik Kazası
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