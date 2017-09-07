Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Ağrı'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

- Eleşkirt ilçesindeki kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ağrı'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van'dan Erzurum yönüne giden Mesut Gözcü yönetimindeki 06 DM 8729 plakalı otomobil, Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde bir evin garajına çarptı.

Kazada Talha Gözcü (2), Neslihan Gözcü (28), Medine Çelik (46) hayatını kaybetti. Sürücü Mesut Gözcü (29), Mazlum Gözcü (15), Berat Gözcü (4) ve Yasin Çelik (17) ise yaralandı.

Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
3 ölü4 YaralıAğrıEleşkirtTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5