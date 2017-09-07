Ağrı'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Van'dan Erzurum yönüne giden Mesut Gözcü yönetimindeki 06 DM 8729 plakalı otomobil, Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde bir evin garajına çarptı.
Kazada Talha Gözcü (2), Neslihan Gözcü (28), Medine Çelik (46) hayatını kaybetti. Sürücü Mesut Gözcü (29), Mazlum Gözcü (15), Berat Gözcü (4) ve Yasin Çelik (17) ise yaralandı.
Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.