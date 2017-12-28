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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

- Doğubayazıt ilçesindeki operasyonda 27 kilo 467 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 27 kilo 467 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede yürütülen istihbarat çalışması sonucu Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyü kırsalına uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında söz konusu bölgede arama yapan ekipler, arazide gizlenmiş 67 paket halindeki 27 kilo 467 gram eroin ele geçirdi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AğrıJandarmaOperasyonUyuşturucu
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