Ağrı'da yetimler iftarda buluştu

AĞRI (AA) - Ağrı'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programında, kentte yaşayan 270 yetim çocuk, aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Valilik tarafından Gençlik Merkezi'nde 270 yetim çocuğun ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen iftar programı, hafız Mehmet Bilir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Işın, iftar öncesi yaptığı konuşmada, annelere seslenerek, çocuklarının devlete emanet olduklarını söyledi.

Devletin her zaman vatandaşın yanında ve hizmetinde olduğunu belirten Işın, "Bizler her zaman sizlerle beraberiz. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdır. Hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmayalım. " dedi.

Ailelerden çocukları İslami terbiye ile büyütmelerini isteyen Vali Işın, şöyle konuştu:

"Sizlere çok büyük bir görev düşüyor. Bu çocukları İslami terbiye ile büyütün. Eğer İslami terbiye ile büyütmezseniz, çocukları kaybedersiniz. Sadece siz değil toplumun tüm kesimleri. Çocuklarınızı İslam ahlakı ve İslam edebi ile büyütmezsek kaybederiz. Okullar tatil oldu ve Kuran kursları açıldı. Camilerimiz ve hocalarımız çocukları bekliyor. Çocuklarımızın tümünü gönderelim. Kur'an-ı Kerim'i, dinlerini, adap ve erkanı öğrensinler ki size saygı göstersinler. Güzel birer insan olsunlar. Kışın okullarda, yazın Kur'an kurslarında çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştireceğiz. Devletimize, vatanımıza ve milletimize dua edelim. Allah birlik ve beraberliğimizi muhafaza etsin. Vatanımıza kast edenlere Allah fırsat vermesin. İçimize nifak sokmak isteyenleri, tüm çete ve terör örgütlerini Allah kahru perişan etsin ve defetsin."

Daha sonra çocuklarla yakından ilgilenen Vali Işın ve eşi Tuba Işın, onlara ve ailelerine hediye verdi.

