Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu OGD beyaz altın
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Ağrı'daki kadın doktora şiddet iddiası

- Doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen hasta yakını salıverildi

Ağrı'daki kadın doktora şiddet iddiası

AĞRI (AA) - Ağrı'da kadın doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen hasta yakını serbest bırakıldı.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Ece Gökyayla'ya sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını F.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Ağrı Adliyesine sevk edildi.

F.Ç, savcılıktaki ifadesi sonrası salıverildi.

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli pratisyen hekim Ece Gökyayla, başka bir doktorun muayene ettiği hastayı, kendisine muayene olmak istemesi üzerine doktoruna yönlendirince hasta yakını F.Ç'nin fiziki ve sözlü saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AğrıDoktorİddiaKadınşiddet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5