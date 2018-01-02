Ağrı'daki kar yağışı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından ilçede kar temizleme çalışması için harekete geçti.

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan'ın talimatıyla harekete geçen ve dünden beri ilçede aralıksız karla mücadele eden ekipler, ilk olarak şehrin ana arterlerini kar ve buz yığınlarından temizledi.



Cadde ve sokaklarda biriken karları iş makineleriyle temizleyen belediye ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerindeki yolları ise kar küreme araçlarıyla açıyor.



İlçede tarihi İshak Paşa Sarayı'na giden yolda çalışmalarına devam eden ekipler, bir yandan da buzlanmalar nedeniyle yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

