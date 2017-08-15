Ağrı'daki midibüs kazası

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen 8 kişiden 6'sının daha kimliği tespit edildi.

Hüseyin T'nin (43) kullandığı 63 K 3279 plakalı tırın dorsesi üzerindeki iş makinesinin Ağrı-Van karayolunun Tutak ilçesi mevkisindeki virajda düşerek karşı yönden gelen Salih Oyğar yönetimindeki 65 ET 520 plakalı midibüse çarpması sonucu 8 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yapılan çalışmalar sonucu kazada midibüste hayatını kaybeden 8 kişiden 6'sının İbrahim İdin, Halis İdin, Süleyman Göktaş, Ahmet Göktaş, Faruk Çayan Yılmaz ve Sehat Ersü olduğu belirlendi.

Kazanın ardından dorsesini olay yerinde bıraktığı tırı alarak kaçıp daha sonra jandarmaya teslim olan sürücü Hüseyin T'nin de Hamur İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kazada, İbrahim İdin, Halis İdin, Süleyman Göktaş, Ahmet Göktaş, Faruk Çayan Yılmaz ve Sehat Ersü'nün yanı sıra midibüs sürücüsü Salih Oyğar olay yerinde, aynı araçtaki Fatih Nazlıgül ise Van'a sevk edilirken yolda ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.