Ağrı'daki sel

AĞRI (AA) - Ağrı'da dün etkili olan sağanak ve dolu yağışının beraberinde getirdiği sel nedeniyle meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

Sel nedeniyle telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, çöp ve ağaç yığınlarının biriktiği Ağrı Yazıcı Barajı'nda, DSİ 85. Şube Müdürlüğü, Özel İdare ve AFAD'dan oluşan 15 kişilik ekip sabah saatlerinden itibaren temizleme çalışması yapıyor.

AFAD'a bağlı amfibik araç ve bot yardımıyla arama ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Özel İdareye bağlı ekipler de selden zarar gören yayla ve mezra yollarında onarım çalışması başlattı.

Sel nedeniyle zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Başçavuş Köyü Muhtarı Cemil Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün etkili olan yağış nedeniyle Sinek Yaylası'ndan sel geldiğini söyledi.

Sel nedeniyle köylüye ait birçok koyunun telef olduğunu belirten Özbey, "Selden dolayı birçok hayvanımız baraja sürüklendi. Biz de yetkililere seslendik. Özel İdare, AFAD ve DSİ ekipleri geldiler." dedi.

Barajda temizleme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Özbey, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinden itibaren barajda temizlik yapılıyor. Yarın tekrar devam edilecek. Şu ana kadar telef olan 13 koyun çıkarıldı. Su temizlenmediği takdirde köylüler mikrop kapar ve çocuklar hasta olur. DSİ Şube Müdürü Yücel Hatunoğlu bizzat geldi ilgilendi, incelemelerde bulundu ve baraj temizlenene kadar çalışma yapılacağını söyledi."